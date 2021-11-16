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Экономист объяснил приостановку сертификации СП-2

Экономист Коренев рассказал о причинах приостановки сертификации СП-2
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Экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев заявил, что, несмотря на приостановку сертификации «Северного потока – 2», глобальные претензии к газопроводу отсутствуют, а речь, скорее всего, идет о бюрократических тонкостях.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 16 ноября, он отметил, что Европе в любом случае предстоит ускорить процесс принятия решения, когда придут холода.

Коренев отметил, что приостановка сертификации связана с множеством финансовых и бюрократических тонкостей, а также с играми политиков, которые пытаются лоббировать собственные интересы.

«Если помните, в комиссию по сертифицированию планируется включить даже Украину, которая, естественно, будет вставлять нам палки в колеса», — заявил эксперт.

Экономист напомнил, что, как только начался энергетический кризис, на последний план ушла даже зеленая повестка, которая была крайне актуальной в последние несколько лет. Теперь же страны начали размораживать угольные шахты. Франция задумалась о восстановлении АЭС, Турция уже заказала их у России. Специалист убежден, что как только европейцы начнут замерзать, политические игры закончатся.

«На самом деле сертификация — это довольно долгий и сложный процесс, особенно с учетом того, что газопровод у нас подводный. Там куча очень сложных механизмов, которые необходимо проверить, убедиться, что они не навредят экологии стран. Все это требует огромного количество согласований и формальностей. Но вопрос тут простой: хотите быстро получить тепло — не надо придираться, не боитесь замерзнуть — можете отслеживать каждую запятую», — добавил экономист.

Коренев назвал приостановку сертификации некритичной, она должна завершиться к 8 января. В настоящее время, по его словам, процесс идет на стадии технических работ, а глобальных претензий к СП-2 ни у кого нет.

Ранее 16 ноября Германия на время приостановила процесс сертификации «Северного потока – 2». Регулятор ФРГ объяснил, что это связано с юридическими изменениями, пишет НСН. Регулятор после изучения документации пришел к выводу, что продолжить сертификацию можно будет, когда оператор передаст основной капитал, который касается «Северного потока – 2», в собственность немецкой дочерней компании, отмечает телеканал «360».

В этой связи оператор Nord Stream 2 решил не преобразовывать существующую форму, а создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.

Вместе с этим оператор газопровода отказался комментировать детали процедуры и называть ее сроки, а также то, как это повлияет на сроки ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию, отмечает RT.

Как пишет Pravda.Ru, процесс сертификации возобновится, когда немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG подаст новую заявку. Изучение заявки будет продолжаться в рамках оставшейся части четырехмесячного периода.

15 ноября регулятор ФРГ подтвердил, что «Нафтогаз» допустили к сертификации «Северного потока – 2», напоминает сайт kp.ru.

В октябре Минэнерго Германии вынесло свое заключение по «Северному потоку – 2». Ведомство признало, что эксплуатация трубопровода не угрожает энергетической безопасности Европы.

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