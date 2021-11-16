Под Азовским морем обнаружили источники пресной воды

Вода, пробы которой были взяты под Азовском морем, оказалась пресной и пригодной для питья. Суммарные объемы ее запасов будут известны в следующем году. Об этом 16 ноября сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«У нас хорошие новости. Действительно, вода под Азовским морем найдена, причем несколько пластов. Часть воды содержит в себе примесь минерализованной соли, но последние пробы у нас уже есть, и они показали, что она питьевая», — сказал зампредседателя правительства.

В то же время Хуснуллин констатировал, что из-за штормов на море доразведку запасов воды под Азовом пришлось приостановить. По его словам, работа будет завершена в 2022 году.

30 июля Хуснуллин сообщил, что из источников на глубине 100 м под Азовским морем была добыта первая пресная вода. Он заявил, что в дальнейшем найденную воду планируется использовать для снабжения Крыма, но перед этим ее качество будут исследовать в Москве.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму. По его словам, такая мера позволит в короткие сроки «обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым».

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Идея добычи воды из-под Азовского моря принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он озвучил ее на итоговой пресс-конференции в конце прошлого года, комментируя актуальный на сегодняшний день вопрос поиска альтернативных источников снабжения населения Крыма питьевой водой.