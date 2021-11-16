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Хафтар подал заявление для участия в президентских выборах в Ливии

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Фельдмаршал Халифа Хафтар подал во вторник, 16 ноября, в Высшую избирательную комиссию документы в целях участия в выборах президента Ливии.

Таким образом, командующий Ливийской национальной армией, который некоторое время тому назад на период выборов передал властные полномочия своему заместителю, стал третьим претендентом на пост главы государства.

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«Приветствую конструктивные инициативы братских стран с целью проведения выборов в положенный срок с учетом того, что они являются единственным выходом из острого кризиса», — говорится в полученном «РИА Новости» заявлении Хафтара.

Также стало известно, что участвовать в президентских выборах в Ливии планирует сын полковника Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи. Он тоже подал документы на регистрацию в городе Сабха.

Наравне с президентскими выборами в Ливии должны пройти и парламентские.

Ранее, в начале февраля текущего года, форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

10 марта парламент Ливии утвердил состав правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы, за которое проголосовали 132 из 134 депутатов.

После свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране наблюдается двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа.

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