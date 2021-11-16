Стало известно о намерении ГД ужесточить наказание за подделку водительских прав

По информации «Известий», зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный направил обращение в адрес первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В нем он сообщает о восьми интернет-сайтах, на которых ведется незаконная продажа водительских прав.

Владельцы ресурсов предлагают россиянам не тратить время на официальную сдачу экзаменов в ГИБДД, прохождение медосмотра, а просто заплатить им деньги и получить готовые документы уже через несколько дней.

«Прошу вас отразить позицию в отношении необходимости расширения полномочий Генпрокуратуры РФ по блокировке вышеуказанной информации, а также в отношении необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 327 УК РФ», — говорится в тексте запроса депутата, который имеется в распоряжении редакции.

Как пояснил Анатолий Выборный «Известиям», поводом написать в Генпрокуратуру стали обращения к нему граждан, которые в интернете обнаружили сайты, где предлагается за 25 тыс. рублей купить водительские права.

«Мошенники обещают, что человек может, не обучаясь, просто сесть за руль и с этим поддельным водительским удостоверением разъезжать по дорогам. Представляете, насколько реальную угрозу и повышенную опасность несет такой водитель? А он рассуждает так: ну ничего страшного, даже если и обнаружится подделка — оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки», — рассказал парламентарий.

По его словам, законодательство сегодня слишком лояльно и к тем, кто занимается подделкой, и к тем, кто ею пользуется.

Согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ, виновные в изготовлении фальшивок наказываются ограничением или лишением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. Использование такого документа по этой статье наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480, либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Также для водителей предусмотрена статья ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством) — им грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же будет пойман водитель, лишенный права управления транспортным средством, то его могут оштрафовать на 30 тыс. рублей, также ему грозит административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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«Не тебе водить: в ГД прорабатывают увеличение штрафов за подделку прав»