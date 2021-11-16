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Мастер спорта Пономарев объяснил тренерский просчет Карпина

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Хорошие игроки в футбол зачастую не могут понять, почему другие не могут делать то же, что они. В этом советский футболист, заслуженный мастер спорта Владимир Пономарев видит главную проблему главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, о чем он сообщил во вторник, 16 ноября, в беседе с «Известиями».

По его мнению, Карпин знал, с кем придется работать, и его вряд ли могли удивить «идиоты в высшей лиге».

«Непонятно, зачем он брался за эту работу. Он что не знал, какие у нас игроки? Он прекрасно знал наш российский футбол, что ничего интересного нет. На что он надеялся? На удачу какую-то рассчитывал? Так не бывает. Надо просто с нуля работать с этими идиотами, которые у нас выступают в высшей лиге. Их надо всему обучать. Это мог сделать Петков или Якушин. Больше никто бы с ними работать не смог», — отметил Пономарев.

Легендарный футболист уверен, что с нынешней российской сборной работать надо по особой схеме: учить ежеминутно, ежесекундно, делать разборы. А Карпин, по его предположениям, делать этого не умеет.

«Потому что он был хорошим игроком всё-таки. А такие люди не понимают, почему другие не делают то, что они умеют. Трудно такое понять. Не каждый хороший игрок может быть тренером. И наоборот, бывает, что плохой игрок становится великим тренером», — объяснил мастер спорта.

Ранее Валерий Карпин допустил свой уход с поста до стыковых матчей. Он уточнил, что контракт с ним автоматически продлен, но пока ему необходимо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать и подумать. Тренер подчеркнул, что в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а игра. По его словам, не было даже попыток играть.

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе. Тогда Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере.

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