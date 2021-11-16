Американский эсминец Porter во вторник покинет Черное море

Американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, единственный из всех кораблей группировки США, участвовавших в международных учениях, еще остается в Черном море. Во вторник ночью, 16 ноября, он находится в нескольких десятках километров от Стамбула и пролива Босфор и ждет своей очереди на выход.

Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney рано утром в понедельник на рассвете прошел этими проливами и отправился в Средиземное море. Чуть раньше этот же путь проделал и танкер John Lenthall.

«За последние сутки отряд боевых кораблей ВМС США был расформирован. Штабной корабль Mount Whitney и танкер убыли через проливы соответственно 15 и 14 числа. В акватории Черного моря продолжает действовать эсминец Porter, который можно наблюдать за моей спиной. Ожидается завтра его выход из Черного моря», — сообщил «Известиям» командир фрегата «Адмирал Эссен» Александр Смирнов.

USS Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября. 8 ноября Mount Whitney и два других корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц. В Черное море корабль зашел для участия в учениях.

15 ноября, президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратил внимание на провокационный характер проводимых Соединенными Штатами и их союзниками учений в Черном море. Обе стороны высказали неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков 15 ноября указал, что военные учения НАТО в Черном море оказались в большей степени пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. По его словам, основа стратегии НАТО в Черном море — коалиционные операции флотов нескольких государств.

Американская группировка кораблей в Черном море, по сути, возглавила масштабные внеплановые учения, в которых принимали участие корабли Болгарии, Турции, Украины.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.