Опубликовано видео стрельбы в сооснователя группы «Ногу свело!»

Момент стрельбы в сооснователя российской рок-группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его супругу попал на видео. Соответствующие кадры в понедельник, 15 ноября, появились в распоряжении «Известий».

На опубликованных кадрах можно заметить, как музыкант и молодой человек о чем-то спорят. Однако в какой-то момент оппонент делает выстрел в лицо Якомульскому, после чего уходит. Музыканта начинают заводить в клуб.

Накануне 51-летний артист и его 44-летняя супруга были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз. Как написал Якомульский в Instagram, он заступился за жену, после чего неизвестный обстрелял его из газового пистолета.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что инцидент произошел на улице Пресненский Вал. По факту произошедшего проводится проверка.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что супруга Якомульского обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сам музыкант 15 ноября отметил, что супруги чувствуют себя терпимо.