В Москве обстреляли сооснователя группы «Ногу свело!»

Сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его жену обстреляли из газового пистолета в Москве. Об этом музыкант написал в Instagram.

Якомульский заступился за супругу, вследствие чего неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл», — написал 13 ноября артист.

Отмечается, что 51-летний музыкант и его 44-летняя супруга были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз.

Антон Якомульский — российский барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель группы «Муха», один из основателей группы «Ногу свело!».

14 сентября сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения со стрельбой на лидера российской группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов).

По информации РЕН ТВ, нападавший, которым оказался 18-летний Сергей К., уже задержан и опрошен. Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Максимальная санкция по этой части статьи Уголовного кодекса (УК) РФ составляет семь лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября возле ресторана на площади Тверская Застава. Как сообщила свидетель происшествия, в мужчину выстрелили из травматического пистолета три раза. По словам девушки, она рассмотрела кровь на лице пострадавшего и вызвала полицию. Жертвой нападения оказался Позднухов. Однако он отказался от вызова скорой помощи и написания заявления.