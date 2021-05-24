«Удав» большой: Минобороны начало массовую закупку новейшего пистолета

Минобороны впервые в современной истории начинает массовую закупку пистолетных комплексов «Удав». Согласно плану, с которым ознакомились "Известия", на приобретение первой крупной партии в несколько десятков тысяч "стволов" выделено почти 400 миллионов рублей. "Удавы" поступят преимущественно на вооружение бойцов спецназа и разведподразделений. Получат новинку и обычные военнослужащие - водители, связисты, специалисты по материально-техническому обеспечению. Эксперты отмечают, что важнейшей особенностью комплекса стал мощный патрон с бронебойной пулей и возможность бесшумной стрельбы.

Оружие спецназа

Согласно плану закупок, который есть в распоряжении "Известий", оборонное ведомство приобретает пистолеты «Удав» в двух основных исполнениях: общевойсковом с индексом 6П72 и специального назначения 6П72-1. В комплект последнего включен эффективный глушитель и лазерный целеуказатель. Поставки обеих версий начнутся в этом году и должны завершиться до 10 ноября 2023-го. Чтобы закупить несколько десятков тысяч штук новейших "стволов" планируется потратить 384 миллиона рублей.

Планируется, что новинка поступит на вооружение бойцов подразделений специального назначения и специальных операций. Также часть "стволов" в общевойсковом варианте поставят в подразделения обеспечения.

Контракт на разработку нового пистолетного комплекса Минобороны подписало с АО «ЦНИИточмаш» в 2014 году. На его создание оборонное ведомство выделило 150 миллионов рублей. Испытания "Удава" официально завершились в 2018-м. Но сразу же армия приобретать пистолет не стала — небольшую установочную партию из нескольких десятков единиц сначала два года проверяли в войсках на полигонах Западного и Центрального военных округов.

Год назад новинке присвоили официальное наименование «9-мм пистолет СП». Но больше всего пистолет известен под обозначением «Удав». Такой шифр имела опытно-конструкторская работа, в рамках которой создавался этот стрелковый комплекс.

Ранее в интервью «Известиям» глава "ЦНИИТОЧМАШ" Альберт Баков рассказал, что новинка не станет полной заменой самому массовому в войсках пистолету Макарова (ПМ), который активно применяется и в мирное время. «Удав» – прежде всего боевое оружие с мощными убойными характеристиками.

- «Удав» изначально разрабатывался для действий спецподразделений и сил специальных операций. Это не индивидуальное оружие общевойсковых подразделений, - рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. – У него особый боеприпас, который в других образцах вооружений не используется. Конструкция адаптирована для бесшумного способа стрельбы. Поэтому вполне ожидаемо, что он нашёл свою нишу именно в ССО. Будут задействовать его и разведывательные подразделения, которые работают в оперативной глубине противника.

Пистолет может служить основным вооружением при бое в городе и помещениях, вообще в плотной застройке, действиях в лесу, когда бесшумный огонь на короткой дистанции буквально от нескольких до десятков метров, является решающим преимуществом. «Удав» позволяет реализовать подобную задачу с технической точки зрения, заключил эксперт.

Комплексное решение

Стоит отметить, что на вооружение принят не просто новый пистолет, а целый комплекс, состоящий из нескольких элементов. В него входят новые патроны и глушитель. Специально для «Удава» разработан и комбинированный двухдиапазонный лазерный целеуказатель. Он может работать как в обычном дневном режиме, так и испускать невидимый для невооружённого взгляда луч в инфракрасном диапазоне. Его будет хорошо видно в приборах ночного видения, используемых спецназом.

Главной особенностью «Удава» стало использование нескольких новых, более мощных патронов калибра 9х21 мм. Они обеспечивают дальность прицельной стрельбы до 50-100 метров и дают возможность пробивать бронежилеты второго класса защиты. На это способен даже специальный боеприпас 7У4 с дозвуковой скоростью пули. Он сочетает бронебойность и возможность вести бесшумную и беспламенную стрельбу.

Как и другие образцы армейского оружия, 6П72 спроектирован и испытан в условиях при температуре от -50 до +50 градусов Цельсия. Не страшна ему и сильная запылённость воздуха.

- О том, что новый пистолет армии нужен, говорят как минимум последние 50 лет, - рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. - ПМ - очень надежное и прекрасное оружие, но оно устарело по всем параметрам современной войны. В лучшем случае он подходит как личное оружие офицера, но не для боевой ситуации. Существующее специальное оружие - АПБ на базе Стечкина и бесшумный пистолет Макарова - неплохие машины, но для своего времени. Более того, "стечкин" уже давно не производится, с каждым годом их становится все меньше.

«Удава» говорит о том, что он сдал все экзамены и прошел тяжелейшие испытания, предусмотренные для стрелкового оружия. Его двухрядный магазин вмещает в два раза больше патронов, чем ПМ – это и было одним из главных требований при создании. У 6П72 увеличенная дальность огня, очень хорошие характеристики при стрельбе, удобный хват. Большинство предыдущих разработок, таких как пистолет Ярыгина (ПЯ) или другая номенклатура, так и не были массово приняты армией на вооружение. Хотя, они появились, например, в структурах Росгвардии и МВД, напомнил эксперт.

На базе несколько изменённой армейской модели «Удава» создан спортивный пистолет «Аспид». Разработан также уменьшенный по габаритам вариант для скрытого ношения, имеющий неофициальное название «Полоз».

В прошлом году ЦНИИточмаш представил и маркерный тренировочный пистолет на базе «Удава». Он стреляет только специальными красящими пулями и отличается ярко-синим цветом корпуса, не позволяющим спутать его с боевым оружием.

Попытки разработать новый самозарядный пистолет для армии ведутся в России с самого начала 90-х годов. Самой успешной из них стал пистолет Ярыгина («Грач»), который принят на вооружение в 2003 году и закупается для офицеров. Но до сих пор его поставки ограничивались небольшими партиями. ПЯ использует патроны калибра 9х19 мм, уступающие по мощности боеприпасам для «Удава».