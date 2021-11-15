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Сооснователь «Ногу свело!» рассказал о своем самочувствии после нападения

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Сооснователь российской рок-группы «Ногу свело!» Антон Якомульский рассказал, как он и его супруга чувствуют себя после нападения. Об этом 15 ноября сообщает РЕН ТВ.

«Чувствуем себя терпимо. Инцидент был. Подробностей я не хочу никаких говорить», — сказал артист.

Накануне 51-летний музыкант и его 44-летняя супруга были доставлены в больницу с химическими ожогами глаз. Как написал Якомульский в Instagram, он заступился за жену, после чего неизвестный обстрелял его из газового пистолета.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что инцидент произошел на улице Пресненский Вал. По факту произошедшего проводится проверка.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что супруга Якомульского обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

14 сентября сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения со стрельбой на лидера российской группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов).

По информации РЕН ТВ, нападавший, которым оказался 18-летний Сергей К., уже задержан и опрошен. Дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Максимальная санкция по этой части статьи Уголовного кодекса (УК) РФ составляет семь лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября возле ресторана на площади Тверская Застава. Как сообщила свидетель происшествия, в мужчину выстрелили из травматического пистолета три раза. По словам девушки, она рассмотрела кровь на лице пострадавшего и вызвала полицию. Жертвой нападения оказался Позднухов. Однако он отказался от вызова скорой помощи и написания заявления.

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