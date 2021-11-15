Путин отменяет с 1 января указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин отменил указ бывшего российского лидера Бориса Ельцина, согласно которому некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера. Соответствующий документ, содержащий в себе изменения Стратегии развития Арктической зоны, был опубликован на официальном портале правовой информации 12 ноября.

«Признать утратившими силу указ президента Российской Федерации № 2226 от 20 декабря 1993 года «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», — сказано в постановлении.

В документе указано, что из данного списка также исключаются Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ. В то же время из пункта о реализации стратегии развития Арктической зоны на Чукотке и создании подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский–Анадырь была удалена приписка «Ненецкого автономного округа».

Уточняется, что указ главы государства вступает в силу с 1 января следующего года.

15 ноября депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко назвала неожиданным указ об исключении Карелии из районов Крайнего Севера, но выразила уверенность, что это не лишит жителей региона положенных льгот. Она также добавила, что постановление президента направлено на приведение всей нормативно-правовой базы о районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в единый документ.

В этот же день заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что после изменения нормативной базы жители региона по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Он заверил, что все положенные гражданам льготы, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме.

Также указ Путина прокомментировали в Минэкономразвития РФ. Там сообщили, что в проект постановления правительства России о перечне территорий Крайнего Севера и приравненным к ним местностям вошли все районы, которые ранее были причислены к таким местностям.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов указал на то, что из-за отмены постановления 1993 года и принятия нового перечня пробелов в нормативном регулировании не будет. Он уточнил, что все северные надбавки, положенные жителям, будут сохранены.