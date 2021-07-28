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Рейтинг северный: в каких регионах России самые высокие зарплаты

И почему Москва не на первом месте в списке социально-экономической устойчивости
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Рейтинг северный: в каких регионах России самые высокие зарплаты
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2021-07-27 15:04:03
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Первое место по уровню зарплат в России занимает Чукотка, на втором — ЯНАО, а на третьем — Москва. Таковы данные рейтинга социально-экономической устойчивости регионов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который имеется в распоряжении «Известий». Эти же субъекты стали лидерами по сводным показателям исследования. Как отметили в ФоРГО, социально-экономическое положение регионов РФ относительно стабильно, и, чтобы продемонстрировать яркий взлет, необходимо открытие достаточно большого количества абсолютно новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами, объемы производства в которых изменили бы структуру местных экономик. Эксперты считают, что в будущем показатели могут быть скорректированы из-за погодных условий и пандемии.

Уверенная 30-ка

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Самым экономически устойчивым субъектом России стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Уверенное второе место заняла Чукотка. А вот третье поделили сразу три региона: Москва, НАО и Сахалинская область. Также в десятку лидеров вошли Магаданская область, ХМАО, Мурманская область и Якутия (раздели шестое место), Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за первый квартал этого года ФоРГО подготовил на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства. Согласно его тексту, исследование базируется на четырех самостоятельных рейтингах, а также сводном интегральном, в том числе на данных о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта.

Всего в рейтинге было выделено 30 позиций, однако часть из них поделили сразу несколько регионов, из-за чего в исследование попало более 40 субъектов. Так, во вторую десятку устойчивых вошли Тюменская, Московская, Иркутская области, Камчатский край, Ленинградская и Кемеровская области, Хабаровский край, Татарстан, Свердловская, Калужская, Томская области, Карелия, Вологодская и Амурская области.

Рейтинг северный
рыба
Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Замыкают исследование Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области.

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Зарплатный фонд

Первое место в рейтинге по уровню средней зарплаты заняла Чукотка, на втором — ЯНАО, а на третьем — Москва. Следом идут Магаданская и Сахалинская области, НАО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Санкт-Петербург.

Если говорить о величине минимальной стоимости жизни, то тут первое место занял ЯНАО, второе — Москва, а третье — Сахалинская область. Также одна из самых дорогих жизнь оказалась на Чукотке, в Магаданской области, НАО и Санкт-Петербурге.

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На первых позициях традиционно промышленно развитые регионы с достаточно высокими ценами на продукцию и большими объемами производства. Регионы, в которых хорошо развито производство продуктов питания (Белгородская область, Республика Татарстан), обычно занимают места во втором десятке, — резюмировал итоги исследования «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин.

По его мнению, социально-экономическое положение регионов РФ относительно стабильно, и чтобы продемонстрировать яркий взлет, необходимо открыть достаточно много абсолютно новых предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами, объемы производства в которых изменили бы структуру локальных экономик.

Рейтинг северный
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Тот факт, что Москва, столица России, в финансово-экономическом отношении стабильно считается очень благополучным регионом, не гарантирует автоматически первое место в соответствующих рейтингах. Динамика реального сектора экономики в других регионах бывает выше. Обратим внимание, что Москва — не газо- и нефтедобывающий регион, в ней особое место занимают финансовые услуги и торговый оборот. Тем не менее столица демонстрирует хороший рост, плюс три пункта к предыдущему периоду, — отметил эксперт.

Он обратил внимание на северные территории страны. В этих регионах (включая Дальний Восток), стоимость потребительских товаров выше, но они доступнее для населения из-за относительно больших доходов (как по среднемесячным зарплатам, так и по модальным, наиболее распространенным), отметил Константин Костин.

Идеальное сочетание

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает позиции субъектов в исследовании логичными.

Рейтинг ФоРГО четко показывает, что в лидерах социально-экономического развития находятся регионы с хорошей налоговой базой и небольшим населением. Это идеальное сочетание. Исключение — Москва, где само многочисленное население выступает мощным ресурсом для формирования регионального бюджета, помимо крепкой промышленности и сервисной экономики, — пояснил «Известиям» эксперт.

Рейтинг северный
пшеница
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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По его словам, влияние пандемии на экономику неравномерно, поэтому пока неочевидно, что самые решительные в борьбе с коронавирусом — обязательно самые успешные. Здесь, правда, придется исключить Москву в связи с иным уровнем менеджмента в здравоохранении и возможностей бюджета для поддержки бизнеса, подчеркнул эксперт.

Политтехнолог Александр Твердов считает, что в будущем показатели могут измениться, так как многие регионы пострадали от жары, потеряв урожаи, часть субъектов, например, Хабаровский и Краснодарский края, пострадали от наводнений, а некоторые от третьей волны пандемии, на борьбу с которой были брошены все ресурсы. По его мнению, более устойчиво себя будут чувствовать нефтедобывающие регионы, но и об этом лучше судить ближе к концу года.

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