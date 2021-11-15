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Минцифры анонсировало новую версию приложения «Госуслуги»

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Минцифры России представит обновленное мобильное приложение «Госуслуги» в конце текущего – начале следующего года. Об этом 15 ноября заявил замглавы ведомства Олег Качанов.

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«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения «Госуслуги»... Рассчитываем, что в конце этого – начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями», — сказал Качанов на пресс-конференции «Перепись — итоги первого этапа».

3 ноября стало известно, что россияне и иностранные граждане смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале «Госуслуги».

18 октября сообщалось, что Минцифры РФ запустит новое приложение «Госуслуги» в 2022 году. Приложение будет полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему могут быть интересны.

23 августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) скорость получения государственных услуг на портале «Госуслуги онлайн» увеличится в 10 раз. Вице-премьер также указал, что за счет сокращения количества ошибок качество электронного документооборота в бизнесе вырастет в 2,5 раза.

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