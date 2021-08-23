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Скорость получения госуслуг онлайн вырастет в 10 раз к 2024 году

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году, благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), скорость получения государственных услуг на портале «Госуслуги онлайн» увеличится в 10 раз.

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«Скорость получения государственных услуг на портале «Госуслуги онлайн» с внедрением ИИ-технологий увеличится в 10 раз к 2024 году», — отметил он на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Технологии ИИ поспособствуют увеличению эффективности цифровой трансформации до семи раз, отметил Чернышенко со ссылкой на оценку экспертов Аналитического центра при правительстве России и «Сбера».

Вице-премьер также указал, что за счет сокращения количества ошибок качество электронного документооборота в бизнесе вырастет в 2,5 раза.

13 августа Чернышенко сообщил, что через портал «Госуслуги» за полтора года было оформлено более 19 млн заявлений на социальные выплаты и пособия.

В частности, отмечалось, что через «Госуслуги» можно подать заявление на получение новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации и вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющим низкий доход. Размер выплат в среднем по стране — 6350 рублей для беременных и 5650 рублей для неполных семей.

Помимо этого, через портал также оформляют заявление для получения выплаты на ребенка-школьника. Как уточнялось, для этого нужно только зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных, и отправить заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Среднее время проверки заявления составило менее минуты.

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