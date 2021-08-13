Через «Госуслуги» за полтора года оформили более 19 млн заявлений на соцвыплаты

Более 19 млн заявлений на социальные выплаты и пособия оформлено за полтора года через портал «Госуслуги». Об этом сообщил в пятницу, 13 августа, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«За 1,5 года оформлено более 19 млн заявлений на социальные выплаты, льготы и пособия», — сказал Чернышенко в приветственном видеоjбращении к участникам форума «Цифровая эволюция».

В частности, через «Госуслуги» можно подать заявление на получение новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной материальной ситуации и вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет и имеющим низкий доход. Размер выплат в среднем по стране — 6350 рублей для беременных и 5650 рублей для неполных семей.

Помимо этого, через портал также оформляют заявление для получения выплаты на ребенка-школьника. Как уточнялось, для этого нужно только зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных, и отправить заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Среднее время проверки заявления составило менее минуты.

11 июля глава Минцифры Максут Шадаев объяснял, что ранее россияне уже передавали определенную информацию для получения различных социальных выплат, и теперь портал госуслуг самостоятельно заполняет форму заявления и приглашает пользователя зайти в личный кабинет для сверки данных.

После этого документ необходимо просто направить в ПФР.

3 мая президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Путин уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

Кроме этого, закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми, а также беременных женщин, президент подписал 26 мая.