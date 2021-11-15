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Минздрав Хакасии напомнил о статье о клевете после гибели восьмилетней девочки

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Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, преследуется в соответствии с УК РФ. Об этом напомнила пресс-секретарь Минздрава Хакасии Валерия Агафонова, прокомментировав тем самым информацию о гибели 8-летней девочки в приемном отделении одной из детских больниц Абакана.

Родственница ребенка накануне рассказала, что 13 ноября девочка почувствовала себя плохо — у нее заболел живот. Приехавшие на вызов медики провели анализ на коронавирус, тест показал положительный результат. После повторного анализа COVID-19 также не подтвердился, однако врачи отказались провести осмотр ребенка из-за боязни заболевания. В результате девочка скончалась, по словам родственницы, на руках у матери.

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Агафонова, в свою очередь, уточнила, что причина смерти ребенка в настоящий момент устанавливается. По ее словам, ведомством 14 ноября была начата служебная проверка, в ходе которой дадут оценку действиям медицинского персонала всех служб, причастных к этому случаю.

«Мы приносим свои соболезнования родителям и родственникам ребенка, искренне скорбим вместе с ними. Напоминаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, преследуется в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (ст. УК РФ «Клевета». — Ред.)», — заключила Агафонова в беседе с РЕН ТВ.

Ранее в этот день мама умершей 8-летней девочки рассказала, что у ее дочери взяли мазки на коронавирус, один из которых был положительным, а второй — смутным. После этого ребенка с болями в животе повезли на КТ. Исследование показало, что легкие у девочки чистые. Женщина утверждает, что никто не стал осматривать ее дочь.

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