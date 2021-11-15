Мама умершей в Хакасии девочки рассказала подробности происшествия

Мама умершей в приемном отделении одной из детских больниц Абакана 8-летней девочки рассказала подробности происшествия. Об этом 15 ноября сообщает РЕН ТВ.

По словам мамы, девочку с жалобами на боли в животе привезли в больницу 13 ноября, в ночь на 14-е она скончалась.

У девочки взяли мазки на коронавирус, один из которых был положительным, а второй — смутным. После этого ребенка с болями в животе повезли на КТ. Исследование показало, что легкие у девочки чистые.

Женщина утверждает, что никто не стал осматривать ее дочь, хотя было видно, что ребенку плохо.

«Потом нас повезли в детскую поликлинику. (…) Спустилась какой-то врач. Потрогала на стуле у ребенка живот, даже кушетки нет какой-то в приемном покое. Ребенка некуда было положить, посадили на стул, а ей было тяжело там сидеть, у нее живот сильно болел. Долго никто не помогал, никто не спускался. Потом ребенку стало всё хуже и хуже в этом же приемном покое. Они какой-то решили укол ей поставить, а там уже было поздно, она была вся синяя, еле дышала. Не могли попасть в вены, потом подняли в процедурку, и в процедурке ей стало еще хуже. Реаниматологи пришли под самый конец, когда уже не надо было», — рассказала женщина.

По ее словам, после этого врачи заявили, что вскрытие покажет причину смерти ребенка. Позже по телефону ей сказали, что у дочери был аппендицит.

«Говорит, если бы вовремя оказать бы помощь, ребенка могли бы спасти, они не спасли. Хирург, который должен был прийти, он сказал: «Я к вам не пойду, везите ко мне». (…) А сегодня позвонили с больницы и сказали, что мы виноваты сами, не усмотрели за ребенком. Наша школа, где ребенок у меня учился, там сказали, что мы виноваты, что за ребенком мы не досмотрели, родители», — утверждает женщина.

Ранее в этот день стало известно, что родственники 8-летней девочки обвини врачей в смерти дочери.

Гибель ребенка в приемном покое подтвердили в минздраве Хакасии, пишет сайт «kp.ru». В ведомстве сообщили, что девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, однако, несмотря на все усилия медиков, она погибла. В настоящее время министерство здравоохранения проводит внутреннюю проверку.