Семья в Хакасии обвинила врачей в гибели дочери

Родственники 8-летней девочки одной из детских больниц Абакана (Республика Хакасия) обвини врачей в смерти дочери. Ребенок, страдавший от болей в животе, скончался в приемном отделении госпиталя. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщила тетя девочки в своем Instagram.

По словам родителей ребенка, они не могли добиться от медиков никакой помощи на протяжении нескольких часов.

Согласно словам родственницы погибшей, вечером 13 ноября девочка почувствовала себя плохо — у нее заболел живот. Приехавшие на вызов медики провели анализ на коронавирус, тест показал положительный результат.

В приемном отделении больницы ребенку провели повторное тестирование. В результате чего COVID-19 не подтвердился.

«Но хирург всё равно отказался прийти и осмотреть ребенка из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приемном отделении два-три часа, на просьбы и мольбы матери помочь ее ребенку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем, и попросила не лезть в их работу», — рассказала тетя погибшей.

По словам родственницы, девочка скончалась на руках у матери в ночь на 14 ноября. Позже, как утверждает женщина, в больнице настояли на том, чтобы мама ребенка подписала документ о том, что она не имеет претензий к учреждению.

Гибель ребенка в приемном покое подтвердили в минздраве Хакасии, пишет сайт «kp.ru». В ведомстве сообщили, что девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, однако, несмотря на все усилия медиков, она погибла.

В настоящее время министерство здравоохранения проводит внутреннюю проверку.

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