Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2,5%
Общество
Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году
Мир
В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами
Мир
Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»
Общество
Первый этап Всероссийской переписи населения завершился
Общество
Из Питера до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах
Культура
Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Мосгордумы
Экономика
В Минэкономразвития заявили о снижении рисков роста мировых цен на сахар
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве

Семья в Хакасии обвинила врачей в гибели дочери

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родственники 8-летней девочки одной из детских больниц Абакана (Республика Хакасия) обвини врачей в смерти дочери. Ребенок, страдавший от болей в животе, скончался в приемном отделении госпиталя. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщила тетя девочки в своем Instagram.

Условно виновная: приговор главе центра, где умер актер Марьянов, обжалуют
Наркологи считают, что смерть артиста стала следствием сложившейся ситуации на рынке лечения зависимостей

По словам родителей ребенка, они не могли добиться от медиков никакой помощи на протяжении нескольких часов.

Согласно словам родственницы погибшей, вечером 13 ноября девочка почувствовала себя плохо — у нее заболел живот. Приехавшие на вызов медики провели анализ на коронавирус, тест показал положительный результат.

В приемном отделении больницы ребенку провели повторное тестирование. В результате чего COVID-19 не подтвердился.

«Но хирург всё равно отказался прийти и осмотреть ребенка из-за боязни ковида. Девочка с мамой просидели в приемном отделении два-три часа, на просьбы и мольбы матери помочь ее ребенку дежурная сказала, что беспокоиться не о чем, и попросила не лезть в их работу», — рассказала тетя погибшей.

По словам родственницы, девочка скончалась на руках у матери в ночь на 14 ноября. Позже, как утверждает женщина, в больнице настояли на том, чтобы мама ребенка подписала документ о том, что она не имеет претензий к учреждению.

Гибель ребенка в приемном покое подтвердили в минздраве Хакасии, пишет сайт «kp.ru». В ведомстве сообщили, что девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, однако, несмотря на все усилия медиков, она погибла.

В настоящее время министерство здравоохранения проводит внутреннюю проверку.

31 июля сообщалось, что пациент Уральского института кардиологии — 48-летний кузнец и предприниматель Андрей Павлушев — скончался после введения катетера. Медики сочли необходимым поставить ему катетер, так как пациенту хотели проверить состояние сердечных сосудов. Вены на ногах и руках Андрея не были видны, следовательно, было принято решение ввести катетер в шею. Позже мужчина задохнулся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021