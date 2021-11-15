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Грибная игра: как в Италии продавали огромный белый трюфель

Лот ушел к гонконгскому предпринимателю, который готовится к свадьбе
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
В замке Гринцане-Кавур в итальянском Пьемонте прошел ежегодный Всемирный аукцион белого трюфеля. Какие лоты были представлены на торгах и кто купил самый дорогой гриб — в фотогалерее «Известий»
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Всемирный аукцион белый трюфелей из Альбы проводится в замке с 1999 года
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
На мероприятии собираются самые знаменитые шеф-повара, представители мирового политического и культурного бомонда
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
На аукционе в этом году присутствовали состоятельные любители трюфелей из России, Дубая и Сингапура
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Итальянский актер и телеведущий Энцо Яккетти приценивается к одному из лотов
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Лучшие белые трюфели растут в областях Ланге и Роеро, в долине реки Танаро, на склонах холмов, покрытых лиственными лесами, орешником и виноградниками
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Для охоты на трюфели используют специально обученных собак. Этот пес стал героем года - он нашел гриб, который стал самым дорогим на нынешнем аукционе
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Самый большой трюфель продали за 103 тысячи евро
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Вес гриба составляет 830 граммов
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Лот приобрел гонконгский предприниматель, который скоро прибудет в Италию на семейное торжество - там состоится его свадьба
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Также на торги были выставлены более мелкие белые трюфели - весом 230, 250 и 400 граммов
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Их покупателями стали двое итальянцев и бизнесмен из Дании
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21st World Alba White Truffle Auction
Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Прибыль от продаж в размере более 450 тыс. евро традиционно была передана на благотворительность
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