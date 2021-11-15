Урожай кукурузы в два раза вырос в Ставропольском крае

Аграрии в Ставропольском крае значительно увеличили урожай кукурузы. На текущий момент валовый сбор составляет 593 тыс. т.

По данным пресс-службы губернатора Ставропольского края, урожай кукурузы вырос в два раза по сравнению с 2020 годом. Уборка урожая завершена на 80%. Об этом сообщает NewsTracker.

На 90% завершена уборка сахарной свеклы, урожай уже составляет 1,6 млн т. Кроме того, аграрии собрали 530 тыс. т маслосемян подсолнечника. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составит 9,6 млн т.

По данным министерства сельского хозяйства региона, на этой неделе завершится озимый сев. Всходы уже появились на 40% полей.

Ранее сообщалось, что аграрии Новосибирской области впервые отправили на экспорт тритикале — гибрид пшеницы и ржи. Порядка 544 т культуры получил Казахстан.