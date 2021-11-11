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Новосибирская область впервые экспортировала гибрид пшеницы и ржи

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Аграрии Новосибирской области впервые отправили на экспорт тритикале. Порядка 544 т гибрида пшеницы и ржи получит Казахстан.

По данным министерства сельского хозяйства региона, тритикале давно выращивают в Новосибирской области, однако в 2021 году удалось в 3,5 раза увеличить посевные площади культуры. В результате урожай составил 53,2 тыс. т, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Об этом пишет VN.RU.

На первую экспортную партию были получены фитосанитарные сертификаты. Тритикале прошла необходимый досмотр, специалисты Россельхознадзора взяли пробы зерновой культуры для подтверждения ее качества и безопасности. Карантинные организмы в зерне отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области урожай подсолнечника впервые в истории превысил 1 млн т в 2021 году. По мнению экспертов, такого результата удалось добиться благодаря грамотному применению удобрений и увеличению посевной площади.

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