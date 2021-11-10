Урожай подсолнечника впервые превысил 1 млн т в Тамбовской области

Впервые в истории аграрии собрали свыше 1 млн т подсолнечника в Тамбовской области. Уборка урожая произведена на 96% полей региона.

Эксперты считают, что рекорд был установлен благодаря грамотному применению удобрений, а также использованию современной техники. Кроме того, до 456 тыс. га увеличилась посевная площадь подсолнечника. В 2020 году площадь полей составляла 394 тыс. га. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Переработкой семян подсолнечника в регионе занимаются семь предприятий. По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, власти намерены и дальше активно развивать сельское хозяйства за счет всех имеющихся ресурсов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 112 млн рублей на поддержку производства подсолнечного масла и сахара в Тамбовской области. Аграрии получат частичную компенсацию затрат на производство.