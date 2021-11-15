Обход Твери в составе автотрассы М-11 построят к концу 2023 года

Обход Твери в составе скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева» будет построен в конце 2023 года. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день нет ни одного перекрестка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [трассы М-11 для достройки] — обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы», — заявил Петушенко.

Он добавил, что все узкие места трассы были расширены, сейчас разрешенная скорость движения по магистрали составляет 130 км/ч. От Москвы до Санкт-Петербурга можно доехать за пять часов.

По словам Петушенко, трасса М-11 является главным достижением дорожного строительства в стране.

24 августа министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что трасса Москва — Санкт-Петербург будет готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году. Он отметил, что запуск беспилотного грузового движения — это вполне реально. Для его развития необходимы нормативная база и желание бизнеса вложиться в развитие проекта.

До этого, 1 августа, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что грузовые беспилотники в 2024 году поедут по трассе М-11 в общем потоке машин. Человек будет присутствовать в кабине, но только чтобы вмешаться в аварийной ситуации.

Открытие автомагистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург состоялось 27 ноября. Она является платным дублером существующей трассы М-10 «Россия». На церемонии ее открытия присутствовал президент России Владимир Путин.