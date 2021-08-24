Трассу Москва-Петербург подготовят для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году

Трасса Москва — Санкт-Петербург будет готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году. Об этом 24 августа сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Савельев отметил, что запуск беспилотного грузового движения — вполне реально. Для его развития необходима нормативная база и желание бизнеса вложиться в развитие проекта.

«Сейчас все страны примерно одинаково двигаются в этом направлении. Но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово. Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург — Москва для грузового беспилотного движения будет к 2024 году готова», — рассказал Савельев в эфире канала «Россия-24».

До этого, 1 августа, первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что грузовые беспилотники в 2024 году поедут по трассе М-11 в общем потоке машин. Человек будет присутствовать в кабине, но только чтобы вмешаться в аварийной ситуации.

31 июля замминистра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что реализация запуска беспилотных автомобилей позволит снизить показатели по смертности на российских дорогах на 8% к 2030 году. Он добавил, что еще одним эффектом внедрения беспилотных авто станет снижение себестоимости использования автономных грузовиков на 15% и повышение скорости перевозки грузов на 25%.

7 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о намерении активно развивать российские дороги, предназначенные для беспилотных автомобилей. Он отметил, что кольцевая автомобильная дорога Москвы уже готова к беспилотникам.