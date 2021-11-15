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Футбольный эксперт объяснил поражение России от Хорватии

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Футбольный эксперт Анатолий Горсков поделился мнением по поводу поражения сборной России по футболу в матче против национальной команды Хорватии в отборочном туре ЧМ-2022.

Это не выход: Россия упустила шанс напрямую попасть на ЧМ-2022
Из-за обидного автогола наша команда не удержала нужный результат в игре с Хорватией

В беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 14 ноября, российские футболисты выступали достойно, но для победы мало одной крепкой обороны. Горсков посетовал, что фортуна, сопровождавшая сборную после назначения главным тренером Валерия Карпина, отвернулась и сыграла злую шутку — «сами себе забили».

«Ни в чем невозможно упрекнуть ребят, бились все, как могли, но все-таки когда ты собираешься ехать на чемпионат мира, надо не только уметь обороняться, но и забивать», — заявил эксперт.

Он добавил, что теперь команде остается набираться сил и ждать жеребьевки, которая состоится 26 ноября. На ней определятся соперники по стыковым матчам.

Ранее 14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе, пишет RT. Матч прошел на стадионе «Полюд» в Сплите, уточняет «Москва 24».

«То, что произошло — досадная случайность и недоразумение. Безобразную игру Федор не показывал. Наоборот, весь матч он был одним из лучших на поле, как и его коллеги по обороне», — рассказал «КП-Иркутск» отец защитника Василий Кудряшов.

Перед игрой россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере. Как он признал, россияне позволили соперникам играть в атаку, а хорваты им не позволили. У российской команды были шансы играть, но спортсмены их не использовали, отметил Карпин. По его мнению, главное, что не получилось у сборной России — контригра с мячом: обороняться 90 минут без мяча практически невозможно, пишет НСН.

Как сообщает телеканал «360», в тот же день сборная Сербии в Лиссабоне обыграла соперников из Португалии (2:1) в матче отборочного тура ЧМ-2022. Победа принесла команде прямую путевку на международное первенство.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является команда Франции, напоминает РИАМО.

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