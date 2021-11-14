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Глава генштаба Британии усомнился в намерениях России начать войну

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Российская Федерация готова достигать собственные цели всеми инструментами, но настоящую войну развязывать не намерена. Об этом 14 ноября заявил в эфире телеканала Sky News начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер.

Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
«Известия» побывали в миграционном лагере, из-за которого между республиками разгорелся конфликт

Он также отверг предположения о том, что Россия считает себя «находящейся в состоянии войны» с Великобританией.

«Думаю, Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как постоянную борьбу, в которой они готовы задействовать все инструменты национальной мощи, чтобы достичь своих целей», — поделился Картер мнением с журналистом.

По мнению высокопоставленного военнослужащего, Москва намерена достигать целей «гораздо более деликатными способами».

Накануне Картер заявил, что в отношениях Москвы и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности, подчеркнул он.

По словам британского генерала, страны Запада должны быть осторожны, нельзя допустить, чтобы эскалация конфликта привела к ошибкам. Как отмечается, причиной для беспокойства западных стран является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей.

Ранее в воскресенье бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун назвал причину развязывания Россией войны на Украине. По его мнению, беженцам с Ближнего Востока придется искать другое направление, чтобы проследовать в ЕС, и они направятся к Украине. Украинцы, возможно, начнут стрелять. Тогда Россия уже начнет защищать беженцев, воюя с Украиной, предположил Пискун.

Ранее в этот день пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), входящая в состав сухопутных войск вооруженных сил Украины, заявила, что к мигрантам, если они попытаются пересечь границу, применят самые жесткие меры. Однако позднее пост был заменен на новый с пояснениями. Украинские военные подчеркнули, что военнослужащие «никоим образом не будут применять оружие против мигрантов».

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику, усилив присутствие пограничников и военных.

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