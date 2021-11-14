Президент ФРГ призвал немцев «не стесняться» памяти об атаке на СССР

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о нападении немецкого вермахта на СССР в 1941 году и призвал немцев «не стесняться» этих воспоминаний. Об этом он заявил 14 ноября в ходе выступления в бундестаге во Всенародный день скорби, отмечаемый в Германии как день памяти жертв войн и государственного насилия.

Как отмечается в сообщении на сайте немецкого парламента, мероприятие было посвящено памяти особенно жестокой и агрессивной войне в Восточной и Юго-Восточной Европе, которая началась 80 лет назад с оккупации Югославии и Греции и нападения на Советский Союз.

По словам политика, Всенародный день скорби — день траура и скорби о жертвах насилия во всем мире. По его словам, немецкий вермахт прошел через Польшу, страны Балтии и Беларусь, через Украину и Россию и в глубине Кавказа, при этом географически эти места для немцев ничего не значат.

«То же самое относится ко многим местам немецких преступлений в бывшей Югославии и Греции, которые также подверглись нападениям 80 лет назад. Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события, и тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей», —отметил Штайнмайер.

По его словам, воспоминания немцев представляют собой сведения о войне в Восточной и Юго-Восточной Европе. Немцы не помнят таких мест, как «белорусская деревня Хатынь, которую сравняли с землей весной 1943 года, или небольшой городок Мизоч на западе Украины, у ворот которого всё еврейское население было расстреляно за один день в октябре 1942 года».

Как подчеркнул президент ФРГ, опыт двух войн, вина и стыд формируют отношения между обществом страны и ее военными.

«Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоев общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось, что автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк выразил мнение о причинах провала военной операции «Тайфун», в ходе которой немецко-фашистские захватчики собирались взять Москву осенью 1941 года. По его словам, гитлеровские войска отступили из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением вермахта.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные высказывания «попытками умалить роль России в разгроме фашизма, в освобождении Европы».

Как прокомментировал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, именно героизм Красной армии помог разгромить немцев на пути в Москву осенью 1941-го.

Битва за столицу СССР развернулась на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев–Вязьма–Брянск, на юге — по условной линии Ряжск–Горбачево–Дятьково.

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций, и отбросила немцев на 150–300 км от города. Тогда захватчики потерпели тяжелейшее поражение и впервые с начала Второй мировой войны отступили.