В Совфеде ответили на заявление о поражении фашистов под Москвой из-за дождей

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью газеты Die Welt, в которой говорится, что нацистская Германия провалила операцию «Тайфун», в ходе которой намеревалась захватить Москву, из-за проблем с материально-техническим обеспечением вермахта и плохой погоды.

«Мягко говоря, смешно, потому что говорить, что проиграли из-за того, что там были дожди, снег, плохие дороги... Все воевали в равных условиях — советские солдаты и солдаты вермахта. Что тогда они могут сказать о поражении под Сталинградом, на Курской дуге, о взятии Берлина? Там тоже что-то мешало?» — сказал он в беседе с РБК.

Джабаров назвал такие высказывания «попытками умалить роль России в разгроме фашизма, в освобождении Европы».

Похожее мнение выразил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Он подчеркнул, что именно героизм Красной армии помог разгромить немцев на пути в Москву осенью 1941-го.

«Героизм наших воинов, героизм Советской армии в расчет не берется? В расчет [в данной статье] берется только погода и не более того… Конечно, это какая-то возможность для тех, кто пытается повысить героизм немецкой армии, объяснить все за счет погодных условий», — сказал сенатор.

Ранее в этот же день автор немецкого издания Die Welt Флориан Штарк заявил, что операция «Тайфун» завершилась провалом из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением вермахта.

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов. Кроме того, и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной в метр», — сообщил Штарк.

Битва за Москву развернулась осенью 1941 года на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачево — Дятьково.

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций, и отбросила немцев на 150–300 км от города. Тогда захватчики потерпели тяжелейшее поражение и впервые с начала Второй мировой войны отступили.