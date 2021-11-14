Спикер Госдумы рассказал о штрафах за езду без диагностической карты

В случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра штрафовать за езду без диагностической карты будут только тех автовладельцев, для которых техосмотр останется обязательным. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал он в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут предусматривать штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.

Однако, как пояснил Володин, во избежание двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике стоит уточнить положения статьи 12.5 КоАП, этот вопрос возьмут на контроль профильные думские комитеты по транспорту и по законодательству.

8 ноября правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В свою очередь первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал назвал принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра «ожидаемым решением, способным помочь миллионам водителей легкового автотранспорта». Он отметил, что это экономит семейный бюджет и время граждан, так как аварийность на дорогах в большей степени зависит не от технического состояния транспорта, а от соблюдения ПДД и учета погодных условий.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.