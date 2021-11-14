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В России назвали сроки поставок первого дивизиона С-400 Индии

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Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.

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До конца года будет поставлен первый дивизион», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов «РИА Новости».

Ранее 14 ноября сообщалось, что Россия начала поставлять Индии С-400.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации.

25 августа глава Шугаев рассказал, что поставка первого полкового комплекта систем ПВО С-400 в Индию была запланирована до конца года. РФ начала производство С-400 для Индии в феврале 2020 года.

В 2015 году индийский совет по оборонным закупкам одобрил потенциальный контракт. Договор на поставки С-400 был подписан в 2018 году. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

1 октября аналитик журнала Politico Пол Маклири рассказал, что передача Индии пяти российских систем С-400 станет серьезным испытанием для Индо-Тихоокеанской стратегии администрации президента США Джо Байдена.

Он обратил внимание на то, что это соглашение «уже давно вызывает беспокойство Вашингтона». В данном случае, как уточнил Маклири, основная проблема заключается в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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