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Назван срок поставки первого полкового комплекта С-400 Индии

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Поставка первого полкового комплекта систем ПВО С-400 в Индию запланирована до конца года. Об этом в ходе форума «Армия-2021» рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

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«Изготовление зенитных ракетных систем С-400 «Триумф« для Индии ведется по графику. Поставка первого полкового комплекта ожидается в конце 2021 года», — ответил он на вопрос журналистов.

23 августа заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн также рассказал, что первая партия С-400 будет поставлена в Индию до конца 2021 года. РФ начала производство С-400 для Индии в феврале 2020 года.

В 2015 году индийской совет по оборонным закупкам одобрил потенциальный контракт. Договор на поставки С-400 был подписан в 2018 году.

Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.

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