Поставки российских систем ПВО С-400 в Индию начнутся до конца года

Первая партия российских зенитных ракетных систем С-400 будет поставлена в Индию до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

«Я готов подтвердить, что до конца этого года будут начаты поставки в соответствии с графиком и контрактными обязательствами российской стороны», — сказал он в на встрече с представителями иностранных СМИ.

В феврале 2020 года РФ начала производство С-400 для Индии.

Контракт на поставку комплексов Москва и Дели заключили в октябре 2018 года. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.