Пушков заявил о «ледяной войне» с Западом

Сенатор Алексей Пушков считает, что напряженность между Россией и Западом возникла уже давно, и миграционный кризис на польско-белорусской границе не имеет к ней отношения.

Тем самым он раскритиковал заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Россия и Запад сейчас испытывают большую напряженность из-за кризиса с мигрантами.

«Ситуация обострилась давно и не из-за беженцев. Война уже стала ледяной», — отметил Пушков в своем Telegram-канале, имея в виду, что даже понятие «холодная война» не характеризует происходящее достаточно точно.

По его словам, причина разлада отношений в том, что западный альянс в военном отношении всё ближе подбирается к России в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа мигрантов вторглась в пограничный район в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к любым провокациям со стороны НАТО. По его словам, США и их союзники стремятся наращивать политику сдерживания РФ. Существует риск перемещения военной инфраструктуры НАТО на восток, на территорию новых членов и создания военно-морских баз вблизи российских границ, отметил он.

Ранее, 14 сентября, генерал ВС США Джон Хайтен заявил об угрозе разрушения мира из-за войны с Россией и Китаем. Он заявил, что Соединенные Штаты стремятся никогда не допустить войны с Россией и Китаем, поскольку начало конфликта станет «ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», который «разрушит мир, разрушит мировую экономику».

Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами», так как это были «первые две великие державы», обладавшие огромным арсеналом оружия.

Отношения РФ со странами Евросоюза и США осложнились в 2014 году после введения антироссийских санкций. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года.