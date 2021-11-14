В Госдуме рассказали о реакции на сообщения о компромате РФ на США

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сообщение WSJ о якобы имеющемся у России компромате на США.

По его словам, РФ никогда не строила внешнюю политику на поисках компромата. Кроме того, Россия никогда не вмешивалась в дела других стран. По мнению Чепы, заявления о компромате — лишь эпизод внутриполитической борьбы в США.

«Такие заявления — это есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между финансовыми, политическими и бизнес-кланами в США, ни что иное», — цитирует агентство «РИА Новости» парламентария.

12 ноября издание The Wall Street Journal заявило, что у Москвы есть компромат, способный поставить в трудное положение любую администрацию Белого дома. Якобы из-за этих сведений с 2016 года республиканцы и демократы столкнулись с серьезными проблемами. Об этом заявил обозреватель издания Холман В. Дженкинс-младший.

Он также считает, что имеющийся у России компромат дает администрации действующего президента США Джо Байдена «дополнительную причину ходить вокруг [президента России Владимира] Путина на цыпочках». Обозреватель также пришел к выводу, что правда, которая якобы известна Кремлю, никаким образом не может быть хорошей.

После президентских выборов 2016 года руководство США вело расследование о якобы связях штаба экс-лидера страны Дональда Трампа с РФ. Сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на политика. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб политика потратил более $1 млн.