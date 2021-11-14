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Bloomberg сообщил о кибератаке на электронную почту ФБР

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Хакеры взломали электронную почту американского Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные The Spamhaus Project, отслеживающего спам и связанные с ним киберугрозы.

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Отмечается, что мошенники разослали спам-письма с электронного адреса ФБР, получив к нему доступ. В сообщениях адресатов предупреждали о возможной кибератаке.

В спам-письмах злоумышленником был назвал эксперт по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование в отношении хакерской группы The Dark Overlord.

По словам главы отдела профессиональных услуг в компании BlueVoyant Остина Бергласа, у ФБР есть несколько систем электронной почты — та, которую взломали, не используется для передачи секретной информации.

«Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации», — рассказал Берглас.

По данным The Spamhaus Project, спам-сообщения получили не менее 100 тыс. почтовых ящиков.

11 ноября российский портал госуслуг подвергся второй кибератаке, служба информационной безопасности платформы была переведена на усиленный режим работы. Отмечалось, что отдельным объектом атаки являлся чат-бот Макс. Первая атака мощностью свыше 680 гигабит в секунду была зафиксирована 10 ноября 2021 года. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил «Известиям», что подобного рода «кибернападения» являются DDоS-атаками, нацеленными на затруднение доступа к сервису. Ульянов отметил, что атака, произошедшая 10 ноября, была существенной.

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