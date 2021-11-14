Прямой эфир
Спорт
Боттас победил в спринтерской гонке Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Мир
В Египте трое умерли и более 500 пострадали от укусов скорпионов
Мир
Военные США скрыли авиаудары по мирному населению Сирии в 2019 году
Общество
В Пенсионном фонде женщинам назвали способ выйти на пенсию в 50 лет
Мир
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
Спорт
Карпин рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022
Мир
В Великобритании предупредили о возросшей угрозе случайных конфликтов
Мир
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Мир
Вучич рассказал о поучительном опыте общения с Путиным
Общество
Подозреваемый в наезде на полицейского Идрисов отправлен под домашний арест

Боттас победил в спринтерской гонке Гран-при Бразилии «Формулы-1»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финский гонщик Валттери Боттас из стал победителем спринтерской гонки Гран-при Бразилии — 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Гони к Льюису: Ферстаппен отрывается от Хэмилтона в чемпионской гонке
Голландский пилот выиграл второй Гран-при подряд

«Серебро» досталось нидерландцу Максу Ферстаппену. Третий результат показал испанец Карлос Сайнс. Британский пилот Льюис Хэмилтон, который стартовал последним из-за нарушения регламента в квалификации, занял пятое место.

Российский спортсмен Никита Мазепин занял 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м, передает «Спорт-Экспресс».

Ферстаппен увеличил свой отрыв в общем зачете от Хэмилтона. На счету нидерландца 314,5 очка, у британца — 293,5. Они являются единственными претендентами на победу в чемпионате.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 14 ноября, в 16:00 (мск).

13 ноября сообщалось, что Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован с пятничной квалификационной сессии за нарушение технического регламента.

Ранее британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Однако при техосмотре его болида выявили нарушения. В частности, параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента.

7 ноября пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен победил на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021