Боттас победил в спринтерской гонке Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Финский гонщик Валттери Боттас из стал победителем спринтерской гонки Гран-при Бразилии — 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«Серебро» досталось нидерландцу Максу Ферстаппену. Третий результат показал испанец Карлос Сайнс. Британский пилот Льюис Хэмилтон, который стартовал последним из-за нарушения регламента в квалификации, занял пятое место.

Российский спортсмен Никита Мазепин занял 20-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 19-м, передает «Спорт-Экспресс».

Ферстаппен увеличил свой отрыв в общем зачете от Хэмилтона. На счету нидерландца 314,5 очка, у британца — 293,5. Они являются единственными претендентами на победу в чемпионате.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 14 ноября, в 16:00 (мск).

13 ноября сообщалось, что Льюис Хэмилтон был дисквалифицирован с пятничной квалификационной сессии за нарушение технического регламента.

Ранее британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Однако при техосмотре его болида выявили нарушения. В частности, параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента.

7 ноября пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен победил на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес.