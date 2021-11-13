В Великобритании предупредили о возросшей угрозе случайных конфликтов

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что, по его мнению, на сегодняшний день угроза возникновения случайных конфликтов возросла по сравнению с временами холодной войны.

«Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить ситуации, в которой воинственная природа некоторых направлений политики поставит нас в положение, когда эскалация приведет к просчетам», — передает его слова радиостанция Times Radio.

Так Картер прокомментировал напряженность в отношениях между Россией и странами Запада. По его словам, больше не существует многих из традиционных дипломатических инструментов и механизмов, которые использовались во времена холодной войны.

Кроме того, комментируя ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе, Картер подчеркнул, что ни один из вариантов развития событий «уже больше не способен удивить» его.

14 сентября генерал ВС США Джон Хайтен заявил об угрозе разрушения мира из-за войны с Россией и Китаем.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся никогда не допустить войны с Россией и Китаем, поскольку начало конфликта станет «ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», который «разрушит мир, разрушит мировую экономику».

Обозреватель издания 19Fortyfive Дэниэл Дэвис 13 ноября рассказал о реакции США в случае войны между Россией и Украиной.

Журналист допустил возможность обмена ядерными ударами между державами при худшем развитии событий.

Дэвис отметил, что американская сторона заинтересована в существовании «свободных, демократичных и суверенных» государств в мире, однако предпочтений Вашингтона недостаточно, чтобы выстраивать внешнюю политику.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. В понедельник, 8 ноября, группа мигрантов вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.