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Сборная РФ по хоккею проиграла команде Швеции в матче первого этапа Евротура
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Мичков стал самым молодым автором гола за сборную в истории отечественного хоккея

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Форвард сборной России по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея, побив рекорд нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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16-летний спортсмен отличился в матче первого этапа Евротура — Кубке Карьяла против команды Швеции. Во втором периоде на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол, он сравнял счет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю соперника.

В свою очередь, Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

13 ноября сборная России встретилась с командой Швеции на первом этапе Евротура.

11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии. Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.

В тот же день Мичков побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея. Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет семь месяцев и восемь дней.

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.

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