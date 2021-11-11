Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты 11 ноября проиграли команде Финляндии на первом этапе евротура — Кубке Карьяла.
Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу финнов, сообщает сайт «Спорт-Экспресс».
Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделала защитник Сами Ватанен.
В составе российской команды на лед вышел Матвей Мичков. Он побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея.
Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет, 7 месяцев.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев.
Первый этапа Кубка Карьяла проходит с 10 по 14 ноября. Большая часть сборной РФ — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.
В следующем матче, 13 ноября, россияне сыграют против шведов.