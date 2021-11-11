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Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла

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Российские хоккеисты 11 ноября проиграли команде Финляндии на первом этапе евротура — Кубке Карьяла.

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Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу финнов, сообщает сайт «Спорт-Экспресс».

Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделала защитник Сами Ватанен.

В составе российской команды на лед вышел Матвей Мичков. Он побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея.

Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет, 7 месяцев.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев.

Первый этапа Кубка Карьяла проходит с 10 по 14 ноября. Большая часть сборной РФ — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.

В следующем матче, 13 ноября, россияне сыграют против шведов.

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