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Мичков побил рекорд Третьяка и стал самым молодым игроком в истории сборной

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Форвард сборной России по хоккею Матвей Мичков 11 ноября побил рекорд трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, став самым молодым игроком в истории отечественного хоккея.

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Мичков дебютировал на взрослом уровне в матче Кубка Карьяла в возрасте 16 лет и 11 месяцев. Голкипер сборной СССР Третьяк провел свою первую игру, когда ему было 17 лет, 7 месяцев и 8 дней.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые сыграл за сборную в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней, пишет «Спорт-Экспресс».

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 10–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.

Встреча сборных России и Финляндии началась в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» в 19:40 мск.

В мае Мичков в четырех матчах группового турнира юниорского чемпионата мира забил девять голов, чем обеспечил себе пятое место по количеству заброшенных шайб среди россиян. Такое же число шайб было у хоккеиста Евгения Малкина — он забросил их за 12 матчей.

Когда сборная России в 2020 году выиграла хоккейный турнир юношеских Олимпийских игр в Лозанне, Мичкову прочили большое будущее. Впоследствии он перешел из ярославского «Локомотива» в систему петербургского СКА, где дебютировал за молодежную команду «СКА-1946». Высокая результативность 16-летнего форварда привела к тому, что в декабре клуб заключил с ним пятилетний контракт.

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