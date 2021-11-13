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Пострадавший в ДТП мэр Петрозаводска раскрыл подробности произошедшего

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил о том, что нарушил правила дорожного движения, в следствие чего и произошло ДТП. Об этом 13 ноября в соцсетях рассказал градоначальник в стихотворной форме.

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«Приключился тут друзья вот такой кошмарик

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей

Слава Богу живы все и водитель тоже

Помним, правила, друзья, нарушать негоже», – написал Любарский.

В комментариях к публикации жители Петрозаводска пожелали главе города выздоровления, отметив, что «у людей с чувством юмора травмы заживают быстрее».

Марина Лежнина под постом пожелала пострадавшему в аварии мэру после выздоровления «с новыми силами браться за освещение города».

О том, что мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбил автомобиль, стало известно 12 ноября. Издание rk.karelia.ru отмечало, что ДТП произошло в 19:28 недалеко от мэрии, когда градоначальник совершал пробежку с налобным фонарем.

Любарский был госпитализирован, врачи диагностировали у него перелом ноги и направили на операцию.

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