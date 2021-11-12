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Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина

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Главу Петрозаводска Владимира Любарского сбил автомобиль в пятницу, 12 ноября, в 19:28 недалеко от мэрии, сообщило издание rk.karelia.ru.

В момент инцидента градоначальник совершал пробежку с налобным фонарем.

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Владимир Любарский находится в больнице. О своем состоянии он рассказал в соцсетях.

«Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте», — написал глава Петрозаводска.

1 ноября сообщалось, что мэр Рыбинска Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после ДТП. Об этом сообщили в Мышкинском районном суде региона.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает.

ДТП произошло 9 сентября. Добряков на личном автомобиле попал в аварию в районе деревни Охотино. Машина чиновника в условиях плохой видимости столкнулась с машиной марки ВАЗ-2110.

Мэр Рыбинска получил ушибы и вызвал на место аварии скорую помощь. Пассажира и водителя второго автомобиля доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

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