Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина
Главу Петрозаводска Владимира Любарского сбил автомобиль в пятницу, 12 ноября, в 19:28 недалеко от мэрии, сообщило издание rk.karelia.ru.
В момент инцидента градоначальник совершал пробежку с налобным фонарем.
Владимир Любарский находится в больнице. О своем состоянии он рассказал в соцсетях.
«Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте», — написал глава Петрозаводска.
1 ноября сообщалось, что мэр Рыбинска Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после ДТП. Об этом сообщили в Мышкинском районном суде региона.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает.
ДТП произошло 9 сентября. Добряков на личном автомобиле попал в аварию в районе деревни Охотино. Машина чиновника в условиях плохой видимости столкнулась с машиной марки ВАЗ-2110.
Мэр Рыбинска получил ушибы и вызвал на место аварии скорую помощь. Пассажира и водителя второго автомобиля доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.