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Мэр Рыбинска стал фигурантом уголовного дела после ДТП

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Мэр города Рыбинска в Ярославской области Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после ДТП. Об этом сообщили в Мышкинском районном суде региона в понедельник, 1 ноября.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает REGNUM.

Авария, о которой идет речь, произошла 9 сентября. Добряков на личном автомобиле марки Lexus GX460 попал в ДТП в районе деревни Охотино. Машина чиновника в условиях плохой видимости и осадков столкнулась с машиной марки ВАЗ-2110. Добряков получил ушибы и вызвал на место аварии скорую помощь. Пассажира и водителя второго автомобиля доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

Ранее на своей странице в Facebook Денис Добряков назвал себя виновником аварии. Он пояснил, что выполнял маневр с выездом на полосу встречного движения при плохой видимости на скользкой дороге, пишет НСН.

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