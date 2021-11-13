В центре Москвы машина насмерть сбила переходившую дорогу девушку

На Тверской улице в центре Москвы автомобиль сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, в результате погибла девушка. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 22. По предварительным данным, девушки вышли из расположенного рядом ночного клуба.

В результате наезда машин их обеих выбросило на встречную полосу. Одна девушка погибла на месте, другую госпитализировали.

Телеканал РЕН ТВ в субботу, 13 ноября, опубликовал видео с места ДТП.

Подробности аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее, 6 ноября, в Санкт-Петербурге Mercedes, которым управляла 24-летняя девушка, сбил трех пешеходов на переходе. Двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34-летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали