В Петербурге Mercedes сбил трех пешеходов на переходе

Автомобиль Mercedes, которым управляла 24-летняя девушка, сбил на пешеходном переходе трех человек в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Девушка 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, у дома 175 по проспекту Ветеранов совершила наезд на трех пешеходов вне зоны пешеходного перехода. Двое мужчин получили средний вред здоровью, и 34-летний пешеход получил тяжкий вред здоровью, всех госпитализировали», — приводит РЕН ТВ сообщение ведомства.

Представители МВД проводят проверку обстоятельств ДТП.

Ранее, 3 ноября, водитель микроавтобуса в подмосковном городе Видное совершил наезд на переходивших дорогу по пешеходному переходу мать с двумя детьми. Авария произошла на нерегулируемом переходе.