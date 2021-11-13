Пожар в Татарстане унес жизни отца и четырехлетнего ребенка

При пожаре в многоквартирном доме в Татарстане погибли два человека, в том числе малолетний ребенок. Об этом сообщила в пятницу, 12 ноября, пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Уточняется, что пожар вспыхнул в квартире на втором этаже дома на улице Сайдашева в городе Бавлы. По предварительным данным, там загорелся диван.

Пожарные обнаружили тела двух человек — мальчика 2017 года рождения и его отца 1971 года рождения. Кроме того, спасателям удалось спасти двух человек, спускавшихся по задымленной лестничной клетке дома.

По информации ГУ МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались еще 10 человек.

Всего в тушении пожара были задействованы 20 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и 4 единицы техники.

9 ноября два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Саратовом. По данным ведомства, возгорание произошло около 21:00 (20:00 мск) в квартире пятиэтажного дома по улице Фирстова в городе Вольске.

Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание и задымление и обнаружили в квартире тела погибших — 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого.