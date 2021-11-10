Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Саратовом

Следователи проводят проверку по факту пожара в пятиэтажном доме под Саратовом, который унес жизни двух человек. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, возгорание произошло 9 ноября около 21:00 (20:00 мск) в квартире пятиэтажного дома по улице Фирстова в городе Вольске. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание и задымление и обнаружили в квартире тела погибших.

«После тушения огня в комнате на полу обнаружены тела 66-летней хозяйки квартиры и ее 57-летнего знакомого», — следует из материала.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Согласно предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом, при этом очаг возгорания располагался на кухне в месте нахождения конструкции вытяжки.

Ранее, 6 ноября, стало известно, что в результате возгорания в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Нунлигран на Чукотке погибли двое детей 2016 и 2020 годов рождения и взрослый. Общая площадь пожара составила порядка 50 кв. м.