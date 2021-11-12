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Пушков осудил продажу Турцией БПЛА Bayraktar Украине

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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал продажу Турцией военных беспилотников Bayraktar Украине. По его словам, в данной ситуации ясно, для чего украинская сторона их закупает и против кого будет использовать.

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«После того, как турецкие беспилотники проданы Украине, разъяснил глава МИД Турции Чавушоглу, они становятся собственностью Украины, а потому к Турции — никаких претензий. Но до того, как они проданы, они собственность Турции», — подчеркнул Пушков в соцсетях.

По его словам, именно Турция решает, кому продает это оружие. Пушков также подчеркнул, что Анкара четко знает, для чего Киев закупает беспилотники.

«Абсолютная ясность ситуации, очевидная и для Анкары, не может не накладывать на Турцию долю ответственности за последствия их применения», — прокомментировал сенатор.

12 ноября стало известно, что Украина закупит новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подчеркнул необходимость закупки беспилотников для нужд ВС страны, и отметил, что они будут применяться, так как Украина «должна защищать свою независимость».

26 октября генштаб вооруженных сил Украины подтвердил применение дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Украинских военнослужащих обстреляла батарея гаубиц Д-30. В ходе обстрела один солдат погиб, еще один был ранен.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что применение Киевом беспилотника не говорит о наступлении со стороны украинской армии, это ответ на действия противника.

По словам главы государства, на Украине беспилотники и другое оружие «именно для защиты».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА. На Bayraktar есть системы лазерного наведения, они способны нести до четырех ракет. Беспилотники могут поразить цель на расстоянии до 8 км.

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