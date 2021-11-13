Три на три: «Зенит», ЦСКА и УНИКС синхронно побеждают в Евролиге

Впервые в этом сезоне российские команды одновременно победили в рамках одного тура баскетбольной Евролиги. 11 ноября ЦСКА дома оказался сильнее «Маккаби» (74:73), прервав серию из пяти поражений подряд, а УНИКС удачно съездил в Афины, вырвав концовку у «Панатинаикоса» (74:72), который в это году тренирует экс-наставник казанцев Димитрис Прифтис. На следующий день свою третью победу подряд в престижном турнире одержал «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли «Олимпиакос» (84:78), собравший в этом году очень конкурентноспособный состав. Героями встречи стали американские защитники петербургского клуба — Коннер Фрэнкэмп и Билли Бэрон — на двоих набравшие 30 очков своей команды.

Справились с Фаллем

«Олимпиакос» приехал в Северную столицу в отличном настроении. Коллектив Георгиоса Барцокаса выиграл три домашних матча подряд в Евролиге, уверенно обосновавшись в верхней части таблицы. «Альба» и «Фенербахче» были повержены в конкурентной борьбе, а «Монако» во главе с Майком Джеймсом получили «-21» в Пирее. И такие результаты греческого гранда — после 12-го места из 16 в прошлом сезоне — совсем неудивительны. Перед матчем в Санкт-Петербурге мы разговаривали со спортивным директором «Зенита» Маносом Пападопулосом, который выделил «Олимпиакос» в числе трех клубов Евролиги, которые наиболее качественно провели трансферную кампанию.

Команда осталась без своей главной звезды последних десяти лет Вассилиса Спанулиса, который завершил блестящую карьеру. Зато Барцокас получил в свое распоряжение Томаса Уолкапа, Мустафу Фалля и Тайлера Дорси. Первые двое помогли команде добавить в обороне, которая итак была неплоха. А Дорси заметно повысил атакующий потенциал греков. Экс-игрок «Маккаби» сходу стал лучшим снайпером команды, уже успев набрать 32 очка в игре с ЦСКА.

«Зенит» же подошел к игре не в оптимальном составе. Основной разыгрывающий Шабазз Напьер по-прежнему травмирован, а его сменщик Дмитрий Кулагин получил небольшое повреждение. Поэтому Хавьеру Паскуалю пришлось рассчитывать только на Коннера Фрэнкэмпа и Дениса Захарова. Забегая вперед, отметим, что оба не подвели своего тренера. Фрэнкэмп выдал вторую подряд суперигру в Евролиге. С «Анадолу» 33-й номер набрал 18 очков, с «Олимпиакосом» — 16 (4/5 — трехочковых). Захаров удачно входил в игру в первой половине, давая возможность передохнуть Фрэнкэмпу и Джордану Лойду. Плюс очень хорош был другой игрок задней линии хозяев — Билли Бэрон. Всякий раз когда Дорси и компания подбирались на расстояние одного броска, Бэрон забивал фирменный трехочковый.

Труднее всего «Зениту» было в третьей четверти. 218-сантиметровый Мустафа Фалль поймал свою игру. Партнеры просто забрасывали мяч на огромного француза и тот продавливал своих оппонентов под кольцом. Плюс «Олимпиакос» продемонстрировал фирменную зонную защиту Барцокаса, которая в какой-то момент поставила в тупик хозяев. Особенно хорош в эти минуты был Саша Везенков, который успевал буквально везде. В итоге перед заключительной четвертью преимущество сине-бело-голубых составляло всего одно очко.

Но на последние десять минут у гостей уже не хватило сил действовать в таком же темпе. «Зенит» же за счет усилий Лойда, Миндаугаса Кузминскаса, Фрэнкэмпа и капитана команды Матеуша Понитки постепенно отрывался в счете и сохранил своим болельщикам нервы в концовке.

— Что я съел перед игрой, чтобы показывать такой процент трехочковых? Я всегда заряжен на бросок, и если вижу, что способен попасть, то бросаю, не думая, — сказал «Известиям» Коннер Фрэнкэмп. — Рад, что тренер и партнеры доверяют мне. Стараюсь оправдать их доверие. Если говорить про матч с «Олимпикосом», то мы вели в счете всю игру и заслуженно победили. Да, тяжело было защищаться против Фалля. Это очень большой центровой, которого сложно остановить, если он будет получать мяч в трехсекундной зоне. Мы старались этого минимизировать, плотно играли против защитников соперника.

Прерванная серия

ЦСКА подошел к матчу с «Маккаби» не только на серии из пяти поражений, но и с полным лазаретом. На этот раз в списке отсутствующих, помимо подвернувшего ногу Ивана Ухова, оказались заболевшие Йоханнес Фогтманн и Александр Хоменко, а на утренней разминке стало понятно, что команде не поможет только-только вернувшийся в строй Никола Милутинов — у него свело спазмом спину.

Команда стала биться, начав игру блок-шотами Алексея Шведа и Никиты Курбанова, перехватом Иффе Лундберга, шикарным данком Джоэля Боломбоя. Но «Маккаби» не зря считается самой «горячей» командой Евролиги прямо сейчас. Гости держались на равных, причем всю первую половину забрасывали невероятные мячи. Потому ЦСКА не удавалось добиться многого, пусть и были свои элементы удачи — скажем, соскучившийся по игре Марюс Григонис на стыке четвертей дважды забил с сиреной. Максимумом стали «+4» на отметке 32-28 после трехочкового Шведа, но тель-авивцы стараниями Романа Соркина и Анте Жижича игру выровняли. На перерыв команды ушли при минимальном перевесе москвичей.

На вторую половину и те, и другие вышли с пониманием того, что не дорабатывают в защите – процент попадания двухочковых зашкаливал за 60. Это обернулось жесткими сражениями, в центре которых оказались Джален Рейнолдс и Кеннет Фарид. «Армейский» центровой царил на щитах, но быстро набрался фолов, и преимущество постепенно перешло к «желтым». Правда, небольшое — всего четыре очка, от которых практически ничего не осталось, когда за несколько секунд до окончания третьей четверти издали попал Боломбой.

На решающем отрезке, вдохновившись яркой церемонией чествования Аскера Барчо (легендарный массажист команды отработал в ЦСКА 45 лет!), «армейцы» расчехлили дальнобойное оружие. В кольцо соперников влетели четыре трехочковых подряд — от Григониса, Уилла Клайберна и Лундберга. Лидерство снова перешло к хозяевам, и команды втянулись в упорную концовку. В ней ключевым моментом стали два эпизода за 15 секунд до конца. Сначала Деррик Уильямс промазал один из двух штрафных (74-73), после чего под прессингом «желтых» армейцы с трудом вывели мяч, который ушел в аут после касания соперников. Судьи отдали владение «Маккаби». Вот только воспользоваться им не удалось. Лундберг отлично отработал против Скотти Уилбекина, и осознанного броска у гостей не получилась.

Наставник ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, за счет чего столичная команда прервала серию поражений.

— В глазах игроков виден огонь, они готовы показывать максимальный уровень, — подчеркнул на пресс-конференции греческий наставник. — С «Маккаби» отличную работу проделали Семен Антонов и Кеннет Фарид. Григонис дал нам 16 качественных минут и очень удивил меня, я думал, он сможет сыграть не больше десяти. И, видите, — Милутинов тренировался с нами, хорошо себя чувствовал, принял участие в предыдущем матче, а сегодня утром у него свело спину. При этом вне игры оставались Фойгтманн, Ухов и Хоменко. Нам пришлось чаще использовать Клайберна на позиции четвертого номера, подключать к обороне против «больших» Рейнолдса и Жижича защитников. И здесь мы тоже подстроились. Команда старалась. Спасибо большое болельщикам, они подталкивали нас, и я рад, что мы дали им возможность улыбаться. В Евролиге ничто не дается даром, и нам предстоит еще много работать, чтобы стать лучше.

УНИКС также выиграл свой матч на последних секундах встречи. Решающий бросок в кольцо «Панатинаикоса» забросил разыгрывающий казанцев Лоренцо Браун.