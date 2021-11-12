В муфтияте Дагестана назвали убийство имама мечети вопиющим случаем

В муфтияте Дагестана 12 ноября назвали убийство имама в селе Аметеркмахи вопиющим случаем.

«Да, на самом деле произошел вопиющий случай убийства человека. Мы знаем, что убийство — это наитягчайший грех, и особую тяжесть этому придает убийство религиозного деятеля. В данном случае имама села», — сказал заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

Салимов отметил, что у брата убитого был конфликт с местным жителем из-за земельного участка. Решить проблему мужчина захотел радикально, во время покушения на участке оказался имам села, который и был убит.

«Муфтият нашей республики всегда осуждал и будет осуждать подобного рода неправомерные действия. Хотим соболезновать семье погибшего имама, а всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — добавил Салимов.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. В следственном управлении СК РФ по Дагестану рассказали, что произошел конфликт из-за земельного спора между 62-летним местным жителем и имамом мечети. В итоге мужчина приехал к дому матери имама, где убил его, а также ранил его брата и сына.

Раненый сын погибшего имама оказал сопротивление и ударил нападавшего ножом. От полученного ранения стрелявший скончался. Раненые госпитализированы.

Комментируя произошедшее, глава муниципального образования Махач Абдулкеримов заявил «Известиям», что перестрелка носила бытовой характер, а не религиозный.

На месте происшествия было изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова. Возбуждено уголовное дело.